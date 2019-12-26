Пашинян: Подводим итоги года с хорошими показателями и настроением

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на последнем заседании правительства заявил, что год заканчивается с хорошими показателями и настроением.

Он добавил, что особенно рекордным стал ноябрь 2019 года, когда было зафиксировано 10,1% экономической активности.

Премьер отметил, что хорошие показатели зафиксированы в разных сферах: экспорт увеличился на 25,7%, торговый оборот - на 11,9%, услуги - на 11,6%, промышленность - на 9,3%, строительство - на 4,7%.

«Эти цифры показывают, что идеология, которая заложена в основе экономического развития, действительно работает», - сказал он.