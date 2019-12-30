На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих

PanARMENIAN.Net - Инспекторский орган по здравоохранению и труду в новогодние праздники будет работать в усиленном режиме посредством ежедневных дежурств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С учетом большого потока прибывающих и отбывающих из страны в период праздников, усиленное наблюдение будет осуществляться на приграничных с Грузией медико-санитарных пунктах надзора Баграташена, Бавры, Айрума-Джизилы и Гогавана-Привольного. У отъезжающих и прибывающих будет проверяться наличие клинических симптомов, присущих инфекционным заболеваниям, посредством автоматического изменения температуры», - говорится в сообщении.

Надзор будет усилен также в отношении прибывающих в страну в ереванском аэропорту «Звартноц».