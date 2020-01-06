Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны
6 января 2020 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством» и вывод иностранных войск из страны.
Ранее с таким предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адиль Абдул Махди. По его словам, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
Перед этим коалиция США приостановила обучение военных в Ираке. Вместе с тем в командовании подчеркнули, что остаются партнерами для борьбы с ИГ, пишет РИА Новости со ссылкой нателеканал «Аль-Арабия».
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
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