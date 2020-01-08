Названа причина крушения самолета в Иране: Найден черный ящик
8 января 2020 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом представитель аэропорта Тегерана сообщил IRNA.
Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана в свою очередь заявил агентству, что причина падения самолета техническая, никаких других вариантов нет.
Между тем, на месте крушения пассажирского самолета в Иране найден первый бортовой самописец, пишет Lenta.ru.
Как отмечается, черный ящик обнаружили иранские спасательные службы. Они передали его правоохранительным органам. Какой из двух самописцев обнаружен — речевой или регистрирующий параметры полета, — не уточняется.
Отмечается, что разбившийся в Иране украинский пассажирский самолет был практически новым.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Самое значимое
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Partner news
Последние новости
Франция не выведет своих военных из Ирака Все 160 французских военнослужащих, служащих в Ираке, останутся в этой стране
Пашинян выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране На борту боинга было 176 человек, все погибли
Путин и Эрдоган провели закрытые переговоры в Стамбуле Мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме.
Иранского генерала Сулеймани похоронили Похороны должны были состояться 7 января на кладбище мучеников, однако их перенесли