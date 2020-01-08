Названа причина крушения самолета в Иране: Найден черный ящик

PanARMENIAN.Net - Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом представитель аэропорта Тегерана сообщил IRNA.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана в свою очередь заявил агентству, что причина падения самолета техническая, никаких других вариантов нет.

Между тем, на месте крушения пассажирского самолета в Иране найден первый бортовой самописец, пишет Lenta.ru.

Как отмечается, черный ящик обнаружили иранские спасательные службы. Они передали его правоохранительным органам. Какой из двух самописцев обнаружен — речевой или регистрирующий параметры полета, — не уточняется.

Отмечается, что разбившийся в Иране украинский пассажирский самолет был практически новым.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.