Путин направил Зеленскому телеграмму соболезнования из-за крушения самолета
8 января 2020 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета украинской авиакомпании в Тегеране.
Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пишут «Ведомости».
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.
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