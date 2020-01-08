Путин направил Зеленскому телеграмму соболезнования из-за крушения самолета

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета украинской авиакомпании в Тегеране.

Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пишут «Ведомости».

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.