Путин и Эрдоган провели закрытые переговоры в Стамбуле

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме.

«В Стамбуле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России прибыл в Турцию с рабочим визитом для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений, а также ситуацию в Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке. Официально визит приурочен к церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Он обеспечит поставки российского газа в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.