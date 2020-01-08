Путин и Эрдоган провели закрытые переговоры в Стамбуле
8 января 2020 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме.
«В Стамбуле состоялась встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России прибыл в Турцию с рабочим визитом для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»,— говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран планируют обсудить вопросы развития двусторонних отношений, а также ситуацию в Ливии, Сирии и на Ближнем Востоке. Официально визит приурочен к церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Он обеспечит поставки российского газа в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию.
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