Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя полномочия: Елизавета II разочарована

PanARMENIAN.Net - Британский принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга, актриса Меган Маркл объявили об уходе с поста «старших» членов королевской семьи. Они будут жить в США и Великобритании и работать, чтобы стать финансово независимыми.

При этом герцоги Сассекские сообщили, что запустят свою благотворительную организацию, но при этом продолжат выполнять определенные королевские обязанности.

Британская королева Елизавета II очень разочарована тем, что ее внук и его супруга объявили об этом намерении, не обговорив это заранее с Букингемским дворцом, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

По ее информации, герцог и герцогиня Сассекские перед тем, как объявить о своем решении в Instagram, не проконсультировались ни с королевой, ни с отцом принца Гарри - наследником престола принцем Уэльским Чарльзом. Издание обращает внимание на то, что ответное заявление Букингемского дворца оказалось довольно резким. «Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займет время», - говорится в кратком коммюнике канцелярии монарха.

The Times замечает, что намерение принца Гарри и Меган Маркл жить то в Великобритании, то в Северной Америке является беспрецедентным для членов монаршей семьи, продолжающих выполнять в ней определенные функции. Обычно они связаны с появлением на публике на официальных и благотворительных мероприятиях.