В Австралии уничтожат 10,000 верблюдов из-за нехватки воды

PanARMENIAN.Net - Власти Австралии приняли решение убить несколько тысяч верблюдов. Причина - в нехватке воды из-за лесных пожаров.

Власти пришли к выводу, что верблюды потребляют слишком много воды, необходимой для тушения пожаров, охвативших большую часть территории Австралии, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Hill.

Кампания по организованному убийству верблюдов будет проводиться на севере страны, населенном преимущественно коренными жителями - аборигенами.

В рамках операции, которая продлится пять дней, планируется убить около 10 тысяч верблюдов. Отмечается, что из-за царящей в регионе засухи животные сильнее обычного нуждаются в воде, что приводит к «хаосу в местных общинах».

В частности, отмечены случаи, когда верблюды забирались в дома к местным жителям в поисках воды и разрушали объекты инфраструктуры на участках, а также ломали кондиционеры.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. В результате них уже погибли 19 человек, а также более миллиарда животных. Согласно снимкам из космоса, пораженной оказалась большая часть территории страны.