Иран считает версию о попадании ракеты в украинский самолет «психологической войной»
10 января 2020 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Иран считает «психологической войной» против страны версию о том, что украинский Boeing-737 был сбит ракетой. Об этом заявил пресс-секретарь иранского правительства Али Рабей.
Иран пригласил принять участие в расследовании крушения все стороны, которые имеют отношение к произошедшему, в том числе компанию-производителя самолета, представителей Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) и Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB), пишет «Дождь» со ссылкой на Reuters.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. По его словам, об этом свидетельствуют разведданые Канады и ее союзников.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, американской и иракской разведках сообщили, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор» с территории Ирана.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.
За несколько часов до этого Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке, который стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.
Самое значимое
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
Partner news
Последние новости
В Москве продолжат попытки наладить авиасообщение между Ереваном и Крымом Минтранс РФ направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению
Решение об аресте племянника экс-президента Армении обжаловано Адвокат Саргсяна не стал сообщать подробности уголовного дела
Пассажиропоток в аэропортах Армении в 2019 году вырос на 10.9% В декабре 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, в ереванском аэропорту «Звартноц» пассажиропоток вырос на 6%
Ереван - в списке самых популярных у россиян турнаправлений в январе Кроме Еревана, самыми популярными зарубежными направлениями оказались также Кишинев, Тбилиси, Пхукет и Бишкек