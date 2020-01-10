Иран считает версию о попадании ракеты в украинский самолет «психологической войной»

PanARMENIAN.Net - Иран считает «психологической войной» против страны версию о том, что украинский Boeing-737 был сбит ракетой. Об этом заявил пресс-секретарь иранского правительства Али Рабей.

Иран пригласил принять участие в расследовании крушения все стороны, которые имеют отношение к произошедшему, в том числе компанию-производителя самолета, представителей Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) и Совета по безопасности на транспорте Канады (TSB), пишет «Дождь» со ссылкой на Reuters.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой. По его словам, об этом свидетельствуют разведданые Канады и ее союзников.

Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, американской и иракской разведках сообщили, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Тор» с территории Ирана.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. При крушении самолета погибли 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании.

За несколько часов до этого Иран нанес ракетный удар по военной базе США в Ираке, который стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.