В Армении Beeline хочет продать свои акции местной компании Ucom

PanARMENIAN.Net - Компания «Веон Армения» (торговая марка Beeline) обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг РА для получения разрешения продать свои акции местному оператору мобильной связи Ucom. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь КРОУ Лиана Азизян.

По ее словам, согласно Закону об электронной коммуникации, регулятор должен одобрить сделку. В том же законе указано, в каком случае регулирующий орган может отказаться одобрить сделку.

Как отметила Азизян, обсуждение заявки продолжается, но точный срок публикации решения не заявлен.

В конце декабря стало известно, что компания Ucom обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг для приобретения компании «Веон Армения».

Ucom и Beeline - два из трех армянских операторов мобильной связи, в результате их слияния в стране останутся всего два оператора сотовой связи. Компании также являются основными игроками на рынке фиксированного Интернета и телекоммуникационных услуг.