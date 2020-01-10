Ереван - в списке самых популярных у россиян турнаправлений в январе
10 января 2020 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в список самых популярных зарубежных направлений у российских туристов на январь 2020 года, сообщает Biletix.
Помимо Еревана, самыми популярными зарубежными направлениями оказались также Кишинев, Тбилиси, Пхукет и Бишкек, пишет РИА Новости.
Специалисты компании проанализировали статистику бронирований авиабилетов на январь 2020 года и выяснили, что 42% пользователей планируют отправиться за рубеж.
По сравнению с 2019 годом, средняя стоимость перелетов для российских пассажиров в январе 2020 года как по внутренним, так и по зарубежным направлениям снизилась, подсчитали эксперты сервиса.
Ранее Ереван вошел в список самых востребованных зарубежных авианаправлений для российских туристов на Новый год и в топ-5 городов для путешествий на новогодние и рождественские фестивали и ярмарки в СНГ.
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