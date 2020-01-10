Пассажиропоток в аэропортах Армении в 2019 году вырос на 10.9%

PanARMENIAN.Net - Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» - обслужили в 2019 году 3,169,144 человек.

В 2019 году аэропорты Армении обслужили 3,169,144 пассажиров, что на 10.9% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает ЗАО «Международные аэропорты Армения». Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в декабре 2019 года обслужили 238,066 пассажиров, что больше показателя декабря 2018 года на 6 %.

В декабре 2019 года, по сравнению с декабрем 2018 года, в ереванском аэропорту «Звартноц» пассажиропоток вырос на 6%. Если в декабре 2018 года аэропорт обслужил 213,953 пассажиров, то в декабре 2019 года этот показатель составил 226,786 пассажиров. В декабре 2019 года аэропорт «Ширак» обслужил 11,280 пассажиров, что выше показателя декабря 2018 года (10,535 пассажиров) на 7.1%.

В 2019 году число пассажиров ереванского международного аэропорта «Звартноц» впервые превысило 3 млн человек. В связи с этим всем пассажирам, прибывшим рейсом Москва - Ереван, были преподнесены сюрпризы.