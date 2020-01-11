Скончался султан Омана, известно имя его преемника

Скончался султан Омана, известно имя его преемника
11 января 2020 - 12:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид скончался 10 января в возрасте 79 лет. По данным СМИ, монарх в последние годы страдал от рака.

В султанате объявлен трехдневный траур, во время которого не будут работать как общественные учреждения, так и частные организации, пишет Deutsche Welle.

Новым султаном Омана стал Хайсам бен Тарек Аль Саид, ранее занимавший пост министра культуры и национального наследия страны, сообщает CNN со ссылкой на государственные медиа страны.

Бездетный монарх публично не оглашал имени преемника. В соответствии с законодательством, члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней. Если им не удастся прийти к единому мнению, комитет из ряда военных чиновников, представителей Верховного суда и глав обеих палат Совета Омана передаст власть человеку, указанному в запечатанном письме султана.

Кабус бен Саид Аль Саид родился в ноябре 1940 года. Учился в Королевской военной академии в Великобритании, затем служил в пехоте британской армии. Он пришел к власти в результате государственного переворота в июле 1970 года, свергнув собственного отца. Султан проводил масштабные реформы, существенно изменившие Оман. Однако правозащитники критиковали монарха за отсутствие в стране свободы выражения мнений и заключение под стражу несогласных с властями.

Photo. AFP
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