Президент Абхазии ушел в отставку: Новые выборы пройдут в марте

Президент Абхазии ушел в отставку: Новые выборы пройдут в марте
13 января 2020 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба, пишет ТАСС.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», - говорится в заявлении экс-президента.

Собравшиеся встретили новость об отставке Хаджимбы свистом, аплодисментами, стреляли в воздух, после чего стали расходиться.

Хаджимба возглавлял Абхазию с 2014 года, в сентябре 2019 года был переизбран на новый срок.

Исполнять обязанности главы государства, вероятно, будет премьер-министр страны, окончательно этот вопрос решится после переговоров.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц также подтвердил эту информацию. «Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, он подписал документ об отставке», - сообщил он.

По закону, теперь решение об отставке Хаджимбы должен принять парламент страны.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента, Хаджимба сказал: «Жизнь покажет».

Политический кризис в Абхазии начался после второго тура выборов президента республики в сентябре 2019 года. В нем приняли участие два кандидата: Хаджимба и Алхас Квициния от партии «Амцараха». Хаджимба победил с отрывом в 1%, он набрал 47,38%, а его соперник – 46,19%. Квициния не признал итоги выборов и оспорил их. Будет ли он участвовать в повторном голосовании, пока неизвестно.

9 января сотни человек пришли на митинг к зданию администрации президента в центре Сухума. Они потребовали новых выборов главы государства и начали штурмовать здание. Администрация президента Абхазии назвала штурм попыткой госпереворота.

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