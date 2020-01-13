Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
13 января 2020 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, заключила контракт с Disney. Она будет озвучивать мультипликационных персонажей.
Вырученные таким образом средства будут перечисляться на счета благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на Times.
Отмечается, что Маркл сделала первую запись еще перед Рождеством – за шесть недель до официального визита в Канаду. По информации издания, перед Рождеством высокопоставленные члены королевской семьи уже упрекнули семейную пару в том, что они заключили соглашение с отдельными компаниями, в том числе с Disney.
Ранее принц Гарри и его супруга рассказали, что планируют добиться финансовой независимости без королевских привилегий. Cупруги больше не будут претендовать на средства из гранта, выделяемого на расходы королевской семьи, говорится на их сайте. В грант перечисляются 15% доходов от земель и активов Великобритании. За счет этих денег финансируются официальные поездки членов королевской семьи, содержатся резиденции, а также выплачивается зарплата обслуживающему персоналу. Супружеская пара также собирается начать самостоятельно зарабатывать на жизнь, сняв с себя полномочия «старших» членов королевской семьи.
Photo. Chris Jackson/Getty Images
Самое значимое
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Partner news
Последние новости
«Оскар-2020»: «Джокер» и «Ирландец» - в числе номинантов на звание лучшего фильма «Оскары» вручат 9 февраля.
Warner Bros. снимет продолжение «Гарри Поттера» Студия уже приступила к производству фильма о сыне волшебника
МИД Арцаха: Поощрение преступлений на почве ненависти к армянам возведено в ранг госполитики Баку МИД Арцаха осуждает перманентное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий
«Молчание ягнят» получит продолжение в виде сериала Действие сериала будет происходить после описанных в «Молчании ягнят» событий