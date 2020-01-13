Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей

PanARMENIAN.Net - Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, заключила контракт с Disney. Она будет озвучивать мультипликационных персонажей.

Вырученные таким образом средства будут перечисляться на счета благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на Times.

Отмечается, что Маркл сделала первую запись еще перед Рождеством – за шесть недель до официального визита в Канаду. По информации издания, перед Рождеством высокопоставленные члены королевской семьи уже упрекнули семейную пару в том, что они заключили соглашение с отдельными компаниями, в том числе с Disney.

Ранее принц Гарри и его супруга рассказали, что планируют добиться финансовой независимости без королевских привилегий. Cупруги больше не будут претендовать на средства из гранта, выделяемого на расходы королевской семьи, говорится на их сайте. В грант перечисляются 15% доходов от земель и активов Великобритании. За счет этих денег финансируются официальные поездки членов королевской семьи, содержатся резиденции, а также выплачивается зарплата обслуживающему персоналу. Супружеская пара также собирается начать самостоятельно зарабатывать на жизнь, сняв с себя полномочия «старших» членов королевской семьи.