Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей

Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
13 января 2020 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Герцогиня Сассекская Меган Маркл, супруга принца Гарри, заключила контракт с Disney. Она будет озвучивать мультипликационных персонажей.

Вырученные таким образом средства будут перечисляться на счета благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на Times.

Отмечается, что Маркл сделала первую запись еще перед Рождеством – за шесть недель до официального визита в Канаду. По информации издания, перед Рождеством высокопоставленные члены королевской семьи уже упрекнули семейную пару в том, что они заключили соглашение с отдельными компаниями, в том числе с Disney.

Ранее принц Гарри и его супруга рассказали, что планируют добиться финансовой независимости без королевских привилегий. Cупруги больше не будут претендовать на средства из гранта, выделяемого на расходы королевской семьи, говорится на их сайте. В грант перечисляются 15% доходов от земель и активов Великобритании. За счет этих денег финансируются официальные поездки членов королевской семьи, содержатся резиденции, а также выплачивается зарплата обслуживающему персоналу. Супружеская пара также собирается начать самостоятельно зарабатывать на жизнь, сняв с себя полномочия «старших» членов королевской семьи.

Photo. Chris Jackson/Getty Images
 Самое значимое
Книга о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York TimesКнига о Геноциде армян - в списке рекомендаций The New York Times
Автор романа имеет армянское происхождение по материнской линии
В Иране разбился украинский самолет: 176 человек погиблиВ Иране разбился украинский самолет: 176 человек погибли
Иранские СМИ назвали причиной крушения лайнера «технические проблемы»
СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57СМИ: Азербайджан интересуется покупкой российских истребителей пятого поколения Су-57
Это может стать ответной мерой на приобретение Арменией российских самолетов
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в СШАЭрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Эрдоган также призвал американского коллегу Дональда Трампа «не жертвовать отношениями между двумя странами и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики»
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Элтон Джон получил рыцарский орден Кавалеров почета Британии
В Казахстане назвали 3 версии крушения самолета в Алматы
РФ и Украина обнулят взаимные претензии по газу с 1 января
СМИ: К 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 13 января 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
«Оскар-2020»: «Джокер» и «Ирландец» - в числе номинантов на звание лучшего фильма «Оскары» вручат 9 февраля.
Warner Bros. снимет продолжение «Гарри Поттера» Студия уже приступила к производству фильма о сыне волшебника
МИД Арцаха: Поощрение преступлений на почве ненависти к армянам возведено в ранг госполитики Баку МИД Арцаха осуждает перманентное отрицание азербайджанскими властями осуществленных геноцидальных действий
«Молчание ягнят» получит продолжение в виде сериала Действие сериала будет происходить после описанных в «Молчании ягнят» событий