Глава Комитета гражданской авиации в 2020 году ожидает большой турпоток в Армению
13 января 2020 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2020 году ожидается серьезный приток туристов в Армению, на что существенно повлияла отмена «налога за воздух» для новых авианаправлений. Об этом заявила 13 января на пресс-конференции председатель Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян.
По ее словам, если ранее действовали всего 6-7 направлений в Европу, то после изменения их станет 16-17, пишет Factor.am.
«Для нас, как для граждан Армении, было бы здорово иметь возможность путешествовать в Европу прямыми рейсами - в более удобные часы и по более доступным ценам. В то же время мы надеемся, что в этом году в Армению будет направлен большой поток туристов, что создаст тысячи рабочих мест и способствует развитию экономики», - отметила Ревазян.
По словам главы комитета гражданской авиации, ожидаемый приток туристов связан с выходом на армянский рынок лаукостера Ryanair.
В сентябре 2019 года бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о выходе на армянских рынок. Рейсы из Еревана откроются в январе 2020 года. Запланированы рейсы из Еревана по 3 новым направлениям: Милан, Рим и Берлин.
Кроме того, с апреля 2020 года бюджетная авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы два раза в неделю из Армении в Вену и Вильнюс.
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