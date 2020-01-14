Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»

Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»
14 января 2020 - 14:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Американская киноакадемия объявила претендентов на «Оскар». Так, в их числе известный американский сценарист армянского происхождения Стивен Заиллян.

Он номинирован на премию «Оскар» за фильм «Ирландец» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Драма «Ирландец» также претендует на награду за лучший фильм. Кроме того, фильм номинирован в категории «Лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе. А Аль Пачино и Джо Пеши будут сражаться за премию «Лучший актер второго плана».

Заиллян ранее был номинирован на премию «Золотой глобус» за фильм «Ирландец». Стивен Заиллян - обладатель премии «Оскар», Американской Академии кинематографических искусств и наук 1994 года, за сценарий к фильму «Список Шиндлера». Он был также трижды номинирован на «Оскар» за сценарии к фильмам «Пробуждение», «Банды Нью-Йорка», «Человек, который изменил все» вместе с известным сценаристом Аароном Соркиным. Одна из самых известных мировых газет «Таймс» назвала его «самым искусным и проницательным сценаристом Голливуда со времен Роберта Тауна».

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