В РФ могут упростить трудоустройство гастарбайтеров
14 января 2020 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В России предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок. Такой законопроект планируется внести на рассмотрение парламента РФ осенью 2020 года.
Поправки, предусматривающие отказ от проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции, МВД должно предоставить уже в июне, пишут «Известия».
В кабмине считают, что нововведение будет способствовать экономическому росту страны. Инициативу поддерживают и ведущие объединения предпринимателей: там считают, что есть другие способы выявлять нелегальную миграцию, а иностранцы сегодня нужны стране из-за сокращения численности населения.
Между тем, в Госдуме РФ к предложению отнеслись неоднозначно - некоторые парламентарии считают, что таким образом работы могут лишиться граждане РФ, труд которых обходится бизнесу дороже.
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