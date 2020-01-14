Адвокат: Экс-главу полиции Армении допросили

PanARMENIAN.Net - Экс-начальник полиции Армении Владимир Гаспарян был допрошен в Специальной следственной службе, со ссылкой на его адвоката Тиграна Атанесяна сообщает «Новости-Армения».

При этом адвокат не сообщил подробностей относительно того, в рамках какого именно уголовного дела экс-глава полиции был вызван на допрос.

В Спецследственной службе отказались комментировать данную информацию.

18 сентября 2020 года Гаспаряну было предъявлено обвинение в злоупотребление властью, превышение полномочий или бездействии, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. В его отношении в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.