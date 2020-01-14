Адвокат: Экс-главу полиции Армении допросили
14 января 2020 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-начальник полиции Армении Владимир Гаспарян был допрошен в Специальной следственной службе, со ссылкой на его адвоката Тиграна Атанесяна сообщает «Новости-Армения».
При этом адвокат не сообщил подробностей относительно того, в рамках какого именно уголовного дела экс-глава полиции был вызван на допрос.
В Спецследственной службе отказались комментировать данную информацию.
18 сентября 2020 года Гаспаряну было предъявлено обвинение в злоупотребление властью, превышение полномочий или бездействии, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. В его отношении в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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