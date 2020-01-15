PicsArt - в числе 20 самых скачиваемых приложений в 2019 году
15 января 2020 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянское приложение PicsArt входит в число 20 самых скачиваемых приложений в 2019 году. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.
PicsArt оказался в одном ряду с такими популярными приложениями, как Facebook и WhatsApp. Армянское приложение было загружено более 150 млн раз.
PicsArt - одно из самых успешных и популярных армянских приложений, которое было запущено в 2011 году. Это приложение для редактирования изображений, коллажей и рисования, а также социальная сеть. PicsArt позволяет пользователям делать и редактировать изображения, рисовать слоями и делиться своими изображениями с сообществом PicsArt и в других сетях, таких как Facebook и Instagram.
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