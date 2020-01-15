Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров
15 января 2020 - 18:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени 2019 года.

По данным пожарной службы, именно столько времени уйдет на то, чтобы вернуть Австралию в то состояние, в котором страна была до пожаров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Sun.

Как сообщает НАСА, шлейф дыма от пожаров «совершит по меньшей один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире». Во время Нового года следы дыма от австралийских пожаров были замечены в Южной Америке, а к 8 января шлейф дыма «наполовину обогнул земной шар».

Ожидается, что более прохладные погодные условия и прогнозируемые дожди помогут бороться с пожарами.

На данный момент на востоке Австралии все еще активны более 100 очагов пожаров. Сообщается, что лесные пожары уничтожили треть популяции коал.

Всемирный фонд дикой природы уведомил правительство Австралии о том, что среда обитания 13 видов животных либо уничтожена, либо им нанесен серьезный ущерб. Они включают в себя три вида, находящихся под угрозой исчезновения: яркая ложная жаба, птица-медонос и западный наземный попугай.

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. В результате них уже погибли 28 человек, разрушены более двух тысяч домохозяйств.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса в Австралии. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

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