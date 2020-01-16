Ученые обнаружили бессмертный вид живых существ

Ученые обнаружили бессмертный вид живых существ
16 января 2020 - 13:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые из США и Китая обнаружили, что у реликтового растения гинкго имеются специфические ткани, способные к непрерывному росту в течение сотен и тысяч лет. Эта особенность, по-видимому, делает этот вид живых существ практически бессмертными, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science Alert.

Исследователи изучили активность камбия — ткани, которая содержит клетки меристемы, обеспечивает рост растения в толщину и формирует годичные кольца. Был определен уровень гормонов и активность генов, связанных с устойчивостью к болезням, а также факторов транскрипции, участвующих в гибели клеток. Оказалось, что с возрастом дерева эти показатели не меняются, хотя толщина годичных колец резко уменьшилась в течение первых 100-200 лет, а затем продолжила снижаться в следующие несколько сотен лет.

Однако при этом вторичный рост дерева (связанный с ветвлением ствола и корней) не демонстрировал никакого снижения между 10-летним и 600-летним возрастом гинкго. Это указывает на то, что сосудистый камбий может сохранять способность к росту на протяжении сотен лет и тысячелетий и избежать старения на уровне всего организма.

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