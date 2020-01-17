11 военнослужащих США пострадали при ударе Ирана по базе в Ираке
17 января 2020 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных, пишет РИА Новости.
Ранее об этом со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах сообщало издание Defense One. Также отмечалось, что у пострадавших подозрение на сотрясение мозга, поэтому их эвакуировали в госпитали в Кувейте и Германии.
«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — заявил представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан.
Иран обстрелял американские базы в Ираке 8 января, выпустив по ним около 15 ракет. Это стало очередным ответом Тегерана на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.
По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.
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