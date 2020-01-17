Посол Армении в ОБСЕ: ПА ОБСЕ - важная платформа для диалога между парламентариями
17 января 2020 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламентская ассамблея ОБСЕ остается важной платформой для диалога между парламентариями, заявил поспредставитель Армении в ОБСЕ, посол Армен Папикян на заседании Постоянного совета ОБСЕ в ответ на заявление председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгия Церетели.
По его словам, Армения всегда выступала за координацию и укрепление диалога между различными структурами ОБСЕ, включая Парламентскую ассамблею, и расширение сотрудничества, пишет Panorama.am.
По словам постпреда РА, последний визит Церетели в Армению стал отличной возможностью для укрепления существующего диалога с правительством Армении, в том числе для того, чтобы наметить пути сотрудничества с Национальным собранием РА и делегацией республики в ПА ОБСЕ.
В ноябре 2019 года спикер НС Арарат Мирзоян на встрече с Церетели в Ереване отметил, что эта организация очень важна для Армении, поскольку в рамках ОБСЕ действует Минская группа по карабахскому урегулированию, единственная организация, уполномоченная заниматься урегулированием нагорно-карабахского конфликта.
Папикян также отметил, что визит предоставил возможность вновь выразить удовлетворение и поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В рамках урегулирования карабахского конфликта была подчеркнута важность формирования способствующей миру атмосферы, затронуты скромные, но позитивные примеры формирования доверия между всеми сторонами конфликта в последний период, заявил посол.
Он подчеркнул, что армянская сторона высоко оценивает сбалансированный и дифференцированный подход ПА ОБСЕ в отношении различных конфликтов и кризисов в регионе ОБСЕ. В этой связи была упомянута Декларация, принятая на ежегодной сессии ПА в Люксембурге, в контексте нагорно-карабахского конфликта, в которой Парламентарии ОБСЕ призывают предпринять шаги в направлении мирного урегулирования конфликта на основании принципов Хельсинкского Заключительного акта, включая принцип равноправия и самоопределения народов.
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