Армянский учебный центр «Тумо» откроется в Берлине

PanARMENIAN.Net - Центр креативных технологий «Тумо» - армянский бесплатный учебный центр, откроется в Берлине. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Отмечается, что в ближайшее время в Ереване будет подписан контракт об открытии центра.

В ближайшее время планируется открыть центры «Тумо» в Кохбе, Масисе и других местах. Армянские центры «Тумо» уже есть в Париже и Бейруте.

Центр креативных технологий «Тумо» является инновационной, открытой медиа–студией в самом центре Еревана, Гюмри, Дилиджане, а также в столице Арцаха. Это практическая внешкольная программа для подростков в возрасте 12-18 лет. Первый центр «Тумо» был открыт в столице Армении по инициативе Сема и Сильвы Симонян Образовательным фондом Симонян 14 августа 2011 года.