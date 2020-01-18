В Google Play нашли наиболее разряжающие смартфон приложения

В Google Play нашли наиболее разряжающие смартфон приложения
18 января 2020 - 15:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Разработчик антивирусов Bitdefender назвал несколько приложений, которые разряжают батарею смартфона. Список программ опубликован на сайте компании.

Отмечается, что среди приложений встречались офисные утилиты и игры. В них обнаружен алгоритм, показывающий рекламу. Причем в первые 48 часов после установки приложения показывали умеренное количество баннеров, но затем реклама показывалась с повышенной частотой, пишут «Известия».

Эксперты отметили, что реклама мешала нормальному использованию программ и серьезно нагружала процессоры смартфонов, что влияло на их автономность. Баннеры появлялись хаотично, что мешало встроенным инструментам безопасности Android вычислить шаблоны их отображения.

Всего в каталоге Google Play обнаружили 17 приложений, среди которых симулятор гонок Car Racing 2019, галереи с обоями 4K Wallpaper и Backgrounds 4K HD, файловый менеджер и другие продукты. Всего программы скачали более 550,000 пользователей.

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