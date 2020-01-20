Немецкий оперный певец призвал азербайджанского тенора не пропагандировать ненависть

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный немецкий оперный певец Рене Папе прокомментировал скандал, разгоревшийся в оперном мире из-за того, что азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с армянской оперной певицей Рузан Манташян, и призвал азербайджанца не пропагандировать ненависть. Об этом на своей странице в Facebook написала армянская оперная певица Асмик Папян, опубликовав комментарий Папе.

13 января азербайджанский оперный певец, по сообщению журнала Forum Opera, отказался выступать с сопрано армянского происхождения по политическим мотивам. По данным источника, оба артиста должны были выступить в Дрездене 7 февраля, но, несмотря на приглашение, организатор Semper Opera Ball попросил армянскую певицу не приезжать.

«Обычно я не комментирую такого рода явления, но будучи родом из Дрездена, послом музыки, культуры и выступая против расизма, вынужден сказать уважаемому коллеге Юсифу, чтобы он не приносил ненависть в мой город или куда-либо еще. Иметь возможность заниматься музыкой значит строить мосты, а не разрушать их»,- заявил Папе.

По его словам, быть приглашенным в Дрезден петь и дарить радость слушателю – большая честь и привилегия.

«Ты должен быть горд и счастлив от того, что тебя попросили быть частью этого»,- добавил немецкий певец.

Позднее азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов в записи на своей странице в Facebook отрицал, что отказался петь с Манташян на одной сцене, заявив, что он космополит, и его политические взгляды не влияют на профессиональную жизнь.