Вице-премьер Армении: Тариф на газ для населения не изменится до 1 апреля
20 января 2020 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Тариф на газ для населения Армении не изменится до 1 апреля 2020 года. Об этом заявил 20 января журналистам вице-премьер РА Мгер Григорян.
Он добавил, что с российской стороной есть договоренность о сохранении внутренних тарифов, а цена на границе останется прежней, как минимум, до 1 января 2021 года, пишет Sputnik-Армения.
Ранее сообщалось, что компания «Газпром Армения» может обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг с целью пересмотра внутренних цен на газ.
Вместе с тем, после апреля возможность повышения не исключена. Григорян объясняет это потребностью в новых вложениях в газотранспортную систему.
«Для безопасной и бесперебойной транспортировки газа на территории Армении нужны инвестиции. Сейчас эта тема – одна из самых обсуждаемых. Возможно, компании «Газпром Армения» будет что сказать, и будут прозрачные и открытые обсуждения», - заявил Григорян.
По его словам, сейчас с российской стороной обсуждений по пересмотру цены на газ не ведется, но вопрос инвестиций рассматривается.
Что касается оптимизации расходов «Газпром Армения», то, по словам Григоряна, некоторое сокращение расходов со стороны компании уже было.
1 января 2020 года цена на российский газ для Армении сохранилась на уровне 2019 года – по 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150. При этом для потребителей внутри Армении тарифы не изменились: для домашних хозяйств они, как и прежде, составляют 139 тысяч драмов (около 290 долларов) за тысячу кубометров.
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