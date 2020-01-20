В Китае запрещают одноразовые пластиковые изделия

В Китае запрещают одноразовые пластиковые изделия
20 января 2020 - 19:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Китая начинают программу по отказу от использования одноразового пластика в ряде сфер. До конца 2020 года во всех крупных городах страны будут запрещены неразлагаемые пластиковые пакеты, сообщили в министерстве охраны окружающей среды и Национальной комиссии по развитию и реформам.

После вступления запрета в силу в магазинах китайских мегаполисов не будут выдавать пластиковые пакеты, пишет Deutsche Welle.

С 2022 года запрет будет действовать во всех городах и населенных пунктах КНР. До 2025 года новая норма не будет распространяться на рынки, продающие свежие продукты.

Кроме того, до конца 2020 года в сфере общественного питания во всем Китае запретят использовать одноразовые пластиковые трубочки. Одноразовые пластиковые столовые приборы будут запрещены в индустрии общественного питания в крупных городах с конца 2020 года, в других населенных пунктах - с 2022 года.

В ближайшие годы запрет распространится на другие предметы из пластика, используемые, в частности, при продаже продуктов питания и в сфере курьерских доставок. Руководству отелей запретят предлагать постояльцам одноразовые зубные щетки и расчески. До 2025 года города и другие населенные пункты во всей стране должны будут сократить использование одноразовых пластиковых изделий на 30 процентов.

Запреты и ограничения на использование одноразовых пластиковых изделий вводят все больше стран мира. В частности, в начале 2019 года ЕС утвердил запрет на использование одноразовых изделий, которые могут производиться из других материалов. В частности, речь идет о пластиковой посуде, ватных косметических палочках, соломинках для питья. Запрет будет действовать с 2021 года. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

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