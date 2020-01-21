UWW: Артур Алексанян - второй в мировом рейтинге лучших борцов греко-римского стиля

UWW: Артур Алексанян - второй в мировом рейтинге лучших борцов греко-римского стиля
21 января 2020 - 17:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал обновленный рейтинг лучших борцов мира.

Так, армянский борец, олимпийский чемпион, многократный победитель чемпионатов мира и Европы Артур Алексанян занял в рейтинге борцов в весовой категории 97 кг второе место в мире.

Помимо Алексаняна, в рейтинг вошел также борец вольного стиля Григор Григорян. В весовой категории 79 кг он занял 7 место.

Среди борцов греко-римского стиля в категории до 72 кг 7-е место занял Малхас Амоян. В категории 77 кг на 5-м месте расположился Карапет Чалян.

В женском рейтинге армянок нет.

Ранее Артур Алексанян завоевал золотую медаль на Международном турнире по вольной и греко-римской борьбе памяти Анри Дегляна в Ницце. В весовой категории 97 кг армянский спортсмен в финале победил представителя Азербайджана Орхана Нуриева со счетом 3:1

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