Армянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWF
22 января 2020 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может быть признан лучшим штангистом 2019 года в мире. Соответствующее голосование проходит на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин. Помимо него, на звание лучшего штангиста мира претендуют северокорейский атлет Ом Юн Чхоль (55 кг), китайцы Ши Чжиюн (73 кг) и Люй Сяоцзюнь (81 кг) и грузин Лаша Талахвадзе (+109 кг).
Симон Мартиросян в 2019 году стал чемпионом Европы, а также чемпионом мира, установив мировой рекорд (199 кг).
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Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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