Армянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWF

PanARMENIAN.Net - Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может быть признан лучшим штангистом 2019 года в мире. Соответствующее голосование проходит на сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин. Помимо него, на звание лучшего штангиста мира претендуют северокорейский атлет Ом Юн Чхоль (55 кг), китайцы Ши Чжиюн (73 кг) и Люй Сяоцзюнь (81 кг) и грузин Лаша Талахвадзе (+109 кг).

Симон Мартиросян в 2019 году стал чемпионом Европы, а также чемпионом мира, установив мировой рекорд (199 кг).