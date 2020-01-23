24,000 граждан Армении получили паспорта РФ в 2019 году
23 января 2020 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным МВД России, в 2019 году российский паспорт получили 24,000 граждан Армении.
В 2018 году 27,100 гражданам РА было предоставлено российское гражданство, а в 2017 году - 25,144.
В 2019 году российское гражданство получили 2500 граждан Грузии и 13.5 тысячи граждан Азербайджана.
Всего в 2019 году около 498,000 человек получили российское гражданство, что на 80% больше 2018 года. Подавляющее большинство из них украинцы. Хотя у Украины нет закона о двойном гражданстве с Россией, Россия выдает российские паспорта украинцам, не требуя от них отказа от украинского гражданства.
В 2019 году по числу получивших российский паспорт за украинцами следуют казахи - 50.5 тысяч, далее таджики - 45 тысяч, граждане Армении на третьем месте.
Увеличение числа получивших паспорта РФ связано с изменениями в миграционном законодательстве, которые упрощают предоставление российского гражданства. Упрощенная процедура получения гражданства для русскоязычных соотечественников введена в России с 2014 года.
Отказавшись от гражданства другой страны, иностранцы, проживающие в России, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке без необходимости проживать в стране в течение 5 лет - на основании их права на проживание и необходимого уровня владения русским языком.
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