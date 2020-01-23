Армении 4 январских дня будут нерабочими подряд

Армении 4 январских дня будут нерабочими подряд
23 января 2020 - 15:27 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 27 января 2020 года будет нерабочим днем, рабочий день перенесен на субботу 1 февраля. Соответствующее решение было принято 23 января на заседании правительства Армении в соответствии с законом РА «О праздниках и памятных днях Республики Армения».

28 января - День армянской армии - тоже нерабочий, таким образом жители Армении смогут отдохнуть 4 дня подряд.

Как указывается в обосновании к проекту решения правительства, принятие данного решения обусловлено необходимостью организации отдыха граждан РА в связи с праздниками, а также надлежащей подготовкой к мероприятиям в преддверии Дня армии.

 Самое значимое
Армения улучшила позиции в Индексе демократииАрмения улучшила позиции в Индексе демократии
Армения также вошла в число стран с наибольшим прогрессом по сравнению с предыдущим докладом
Financial Times: Армения - в списке самых популярных направлений на 2020 годFinancial Times: Армения - в списке самых популярных направлений на 2020 год
Четыре члена экспертной группы газеты выбрали Армению для посещения в 2020 году.
Племянник Сержа Саргсяна арестованПлемянник Сержа Саргсяна арестован
Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
Опрос МРИ: 55% граждан Армении проголосовали бы за правящую партиюОпрос МРИ: 55% граждан Армении проголосовали бы за правящую партию
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Новый китайский коронавирус - гибрид вирусов змеи и летучей мыши Источником инфекции власти называли рынок морепродуктов в Ухане, с которым были связаны первые заболевшие
Парламент Британии окончательно одобрил законопроект о Brexit Теперь для того, чтобы соответствующий закон вступил в силу, документ должна одобрить королева Елизаветы II
С затонувшего «Титаника» хотят достать бесценный артефакт На дно океана отправят специального робота, который извлечет уникальный артефакт
Армения на 28 пунктов улучшила позиции в индексе восприятия коррупции В 2019 году показатель восприятия коррупции Армении увеличился на 7 баллов и достиг 42-х из 100