Армении 4 январских дня будут нерабочими подряд
23 января 2020 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 27 января 2020 года будет нерабочим днем, рабочий день перенесен на субботу 1 февраля. Соответствующее решение было принято 23 января на заседании правительства Армении в соответствии с законом РА «О праздниках и памятных днях Республики Армения».
28 января - День армянской армии - тоже нерабочий, таким образом жители Армении смогут отдохнуть 4 дня подряд.
Как указывается в обосновании к проекту решения правительства, принятие данного решения обусловлено необходимостью организации отдыха граждан РА в связи с праздниками, а также надлежащей подготовкой к мероприятиям в преддверии Дня армии.
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