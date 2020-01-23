Армении 4 январских дня будут нерабочими подряд

PanARMENIAN.Net - В Армении 27 января 2020 года будет нерабочим днем, рабочий день перенесен на субботу 1 февраля. Соответствующее решение было принято 23 января на заседании правительства Армении в соответствии с законом РА «О праздниках и памятных днях Республики Армения».

28 января - День армянской армии - тоже нерабочий, таким образом жители Армении смогут отдохнуть 4 дня подряд.

Как указывается в обосновании к проекту решения правительства, принятие данного решения обусловлено необходимостью организации отдыха граждан РА в связи с праздниками, а также надлежащей подготовкой к мероприятиям в преддверии Дня армии.