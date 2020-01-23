Армения в 2022 году полностью запретит полиэтиленовые пакеты

PanARMENIAN.Net - Армения с 1 января 2022 года полностью запретит использование полиэтиленовых пакетов. Правительство РА 23 января приняло соответствующие изменения в законопроект «О дополнениях в закон о торговле и услугах», предложенные Министерством охраны природы РА.

Изменения в законопроекте регулируют сокращение объемов использования полиэтиленовых пакетов толщиной 50 микрон (за исключением пакетов для взвешивания-упаковки и изготовленных из вторичного сырья).

Законодательная инициатива нацелена на изменение культуры поведения потребителей и стимулирование альтернативных (безопасных для экологии и здоровья человека) пакетов многоразового использования.

Попадая в окружающую среду, пластиковые пакеты хранятся в течение длительного времени и не подвергаются биологическому разложению, в результате чего они вызывают стабильное загрязнение окружающей среды. Средний срок использования полиэтиленовых пакетов составляет 10-15 минут, а для разложения в природе им требуется более 100-400 лет. Согласно некоторым исследованиям, пластиковые отходы в Армении составляют более 30% бытовых отходов.

По данным Европарламента, на долю пластика приходится три четверти всего мусора в мировом океане.