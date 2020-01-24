Ученые нашли 28 неизвестных вирусов в пробах древнего льда из Тибета
24 января 2020 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В пробах льда возрастом 15 тысяч лет обнаружили 28 неизвестных ранее науке вирусов.
Ученым пришлось разработать особый метод исследования, чтобы исключить ошибочное заражение проб бактериями, пишет TJ со ссылкой на Live Science.
Пробы одного из самых древних льдов взяли еще в 2015 году ученые из США и Китая. Для этого пришлось просверлить 50 метров ледника в Тибете.
Так как поверхность проб была заражена бактериями при сверлении и транспортировке льда, исследователи изучали внутреннюю часть образцов. Для этого они поместили их в холодную комнату с температурой -5 градусов по Цельсию и использовали стерильную ленточную пилу, чтобы отрезать по полсантиметра с внешнего слоя проб.
После этого оставшийся лед промыли этанолом и оплавили его еще по 0.5 см с каждой стороны. Итоговые образцы промыли стерильной водой. Таким образом ученые убедились, что исследуют слои льда, не зараженные другими бактериями и вирусами.
Исследователи отметили, что изменение климата привело к таянию ледников по всему миру, в том числе и в Тибете, поэтому образцы древних вирусов в дальнейшем могут быть потеряны. Кроме того, из-за этого неизвестные патогены также могут попасть в окружающую среду и поставить людей под угрозу.
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