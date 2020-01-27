МИД РА: В числе заболевших новым коронавирусом в Китае граждан Армении не выявлено
27 января 2020 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Пока нет данных о заражении граждан Армении новым коронавирусом в Китае. Об этом сообщает МИД РА.
«Со стороны посольства Армении в Китае последовательным образом предпринимаются шаги для установления прямого контакта с гражданами РА, находящимися на территории Китая. Посольство находится в непосредственном контакте с тремя гражданами Армении, которые в настоящее время находятся в городе Ухань провинции Хубэй», - говорится в сообщении МИД РА.
МИД Армении призывает всех граждан республики, проживающих в Китае, отправить свои номера телефонов и адреса проживания на электронную почту посольства РА по адресу armchinaembassy@mfa.am для установления прямого контакта.
Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 80 человек. Число заразившихся превысило 2400 человек. Центром распространения коронавируса является китайский город Ухань, он и еще несколько городов закрыты на карантин.
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Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
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