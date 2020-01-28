Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ

PanARMENIAN.Net - Вскоре в Армению будет доставлена новая партия российских многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По словам министра, возможности и вооружение, необходимые Вооруженным силам Армении для выполнения своих задач, пополнились на десятки процентов, пишет Aysor.am.

Министр обороны отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих.

На вопрос, перейдут ли в 2020 году на 100-процентное обеспечение новой системы, министр обороны ответил: «Мы делаем все, чтобы обеспечить это».

Первые российские многоцелевые истребители Су-30СМ прибыли в Армению в конце декабря 2019 года. Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года.СМ