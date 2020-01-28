Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ
28 января 2020 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Вскоре в Армению будет доставлена новая партия российских многоцелевых истребителей Су-30СМ. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.
По словам министра, возможности и вооружение, необходимые Вооруженным силам Армении для выполнения своих задач, пополнились на десятки процентов, пишет Aysor.am.
Министр обороны отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих.
На вопрос, перейдут ли в 2020 году на 100-процентное обеспечение новой системы, министр обороны ответил: «Мы делаем все, чтобы обеспечить это».
Первые российские многоцелевые истребители Су-30СМ прибыли в Армению в конце декабря 2019 года. Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года.СМ
Самое значимое
В настоящее время на месте происшествия действуют оперативные группы
Армения также вошла в число стран с наибольшим прогрессом по сравнению с предыдущим докладом
Четыре члена экспертной группы газеты выбрали Армению для посещения в 2020 году.
Ходатайство было подано в суд 23 декабря.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
СМИ: Выпуск нового iPhone может быть отложен из-за коронавируса Конечная сборка iPhone происходит на заводах двух компаний – Foxconn и Pegatron, расположенных более чем в 500 км от Ухани
Disney снимет ремейк «Бэмби» 1942 года Сценаристами нового «Бэмби» стали Женева Робертсон-Дворет, работавшая над фильмом «Капитан Марвел», и Линдси Бир
Apple хочет запатентовать стеклянный iMac Настольный моноблок будет состоять из дисплея, установленного в стеклянный корпус, клавиатуры и тачпада
В Германии зафиксирован первый случай заражения китайским вирусом Вирус выявлен у мужчины из городского округа Штарнберг