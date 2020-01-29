Парламент Ирана обсуждает выход из договора о нераспространении ядерного оружия

Парламент Ирана обсуждает выход из договора о нераспространении ядерного оружия
29 января 2020 - 13:14 AMT

PanARMENIAN.Net - В парламент Ирана поступил законопроект о выходе страны из договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Одновременно был представлен законопроект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия, пишут «Ведомости» со ссылкой на иранское государственное агентство ICANA.

Закон в Иране считается принятым, после того как его одобрят парламент, Совет стражей конституции (аналог Конституционного суда) и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Участниками ДНЯО, разработанного ООН в 1968 году, являются почти все независимые государства, кроме Израиля, Индии, Пакистана, Северной Кореи и Южного Судана. Договор признает право обладания ядерным оружием только за пятью странами – Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем. Они обязуются не передавать другим государствам ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также не побуждать к их производству или приобретению. Остальные участники, в свою очередь, не должны принимать ядерное оружие или контроль над ним, а также не производить и не приобретать его. Контроль за нераспространением осуществляет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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