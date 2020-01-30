Армения отменила визы для граждан Сербии

PanARMENIAN.Net - Армения отменила визовый режим для граждан Сербии. Правительство Армении на заседании 30 января одобрило предложение МИД РА об установлении безвизового режима с Сербией.

По словам замминистра иностранных дел Армении Авета Адонца, граждане Сербии смогут пребывать на территории Армении не более 180 дней в течение одного года. Как отметил Адонц, это решение станет еще одним шагом к обеспечению свободы передвижения армянских граждан.

В конце октября 2019 года правительство Сербии решило отменить визовые требования для граждан Армении, планирующих посетить Сербию в целях туризма. Решение вступило в силу 2 ноября. Гражданам Республики Армения разрешается въезд, пребывание и транзит по территории Сербии в течение 90 дней с момента пересечения границы.