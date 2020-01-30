Армения отменила визы для граждан Сербии
30 января 2020 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения отменила визовый режим для граждан Сербии. Правительство Армении на заседании 30 января одобрило предложение МИД РА об установлении безвизового режима с Сербией.
По словам замминистра иностранных дел Армении Авета Адонца, граждане Сербии смогут пребывать на территории Армении не более 180 дней в течение одного года. Как отметил Адонц, это решение станет еще одним шагом к обеспечению свободы передвижения армянских граждан.
В конце октября 2019 года правительство Сербии решило отменить визовые требования для граждан Армении, планирующих посетить Сербию в целях туризма. Решение вступило в силу 2 ноября. Гражданам Республики Армения разрешается въезд, пребывание и транзит по территории Сербии в течение 90 дней с момента пересечения границы.
Самое значимое
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Partner news
Последние новости
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Женеве завершилась Встреча прошла при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Карабахский военнослужащий умер при пока еще невыясненных обстоятельствах Для установления обстоятельств инцидента ведется следствие
ЕСПЧ: Азербайджан нарушил право армянского пленного пастуха на жизнь Азербайджан должен выплатить истцам 60 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба
Грета Тунберг запатентует свое имя По словам Тунберг, она намерена запатентовать торговые знаки на свое имя