ЕСПЧ: Азербайджан нарушил право армянского пленного пастуха на жизнь

PanARMENIAN.Net - Азербайджан нарушил право плененного армянского пастуха Манвела Сарибекяна. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека по делу «Сарибекян и Балян против Азербайджана».

Суд постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции по правам человека в отношении смерти Манвела Сарибекяна, нарушение статьи 2 Конвенции в отношении неадекватности расследования смерти Манвела Сарибекяна и нарушение статьи 3 (запрещает пытки и «бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание»).

Согласно решению ЕСПЧ, Азербайджан должен выплатить истцам 60 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 2200 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек.

Армянский пастух Манвел Сарибекян, житель села Тту джур Чамбаракского региона Армении, захваченный в плен азербайджанской стороной в сентябре 2010 года года, в начале октября того же года скончался в камере предварительного содержания. В совместном сообщении министерства обороны и генеральной прокуратуры Азербайджана случившееся сразу же было квалифицировано как самоубийство с тем обоснованием, что на теле Сарибекяна нет следов насилия. Однако армянская сторона поставила под сомнение это утверждение. Сарибекян, находясь в застенках азербайджанской тюрьмы, якобы повесился.

В Армении считают, что Сарибекян был либо убит, либо доведен до самоубийства. Это подтверждается тем, что азербайджанская сторона месяц отказывалась возвращать тело Сарибекяна. Тело вернули только в ноябре. После обнаружения на теле погибшего следов пыток в Чамбаракском следственном отделе полиции Армении было возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного убийства, совершенного с особой жестокостью.