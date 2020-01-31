Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса

Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
31 января 2020 - 12:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса. Об этом заявил 31 января на пресс-конференции министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Сегодня утром мы договорились с китайским производителем. В течение нескольких часов эти тесты будут приобретены и доставлены в Армению», - сказал он, пишет Aysor.am.

Торосян также заявил, что на заседании межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса был обсужден вопрос об ограничении въезда граждан Китая в Армению. С соответствующим заявлением выступит МИД Армении.

Министр также отметил, что в Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали уже 213 человек, несколько китайских городов закрыто. Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания.

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 9816. Согласно данным Национальной комиссии, заражение вирусом заподозрено более чем у 15 тысяч человек в Китае, 102 тысяч находятся на обследовании, 171 удалось вылечить.

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