ПАСЕ: Напряженность между премьером и главой КС Армении достигла небывалого уровня

PanARMENIAN.Net - Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Армении Андрей Ширцель (Словения) и Киммо Кильюнен (Финляндия) выразили обеспокоенность в связи с небывал высоким уровнем напряженности между двумя государственными институтами в Армении – офисом премьер-министра и председательством Конституционного суда.

«Контроль и противовесы необходимы в любой демократической системе. Это подразумевает, что все институциональные полномочия должны действовать в соответствии с верховенством закона и уважать на деле и словах, в том числе по части принципа презумпции невиновности. Если они не могут взаимодействовать в соответствии с этими принципами, то подрывают и наносят ущерб друг другу», - говорится в заявлении.

Содокладчики выразили обеспокоеннсть долгосрочным ущербом, который может нанести «имеющей низкое доверие судебной системе в целом это напряжение, которое достигло беспрецедентного уровня». Отмечается, что до сих пор правительство и Национальное собрание Армении соблюдали юридические процедуры для урегулирования ситуации. Более того, власти запросили мнение Венецианской комиссии о механизме досрочного выхода на пенсию судей Конституционного суда.

«Согласно европейским стандартам, Венецианская комиссия подчеркнула, что досрочный выход на пенсию должен быть строго добровольным и что этот принцип необходимо соблюдать. Как содокладчики, мы будем внимательно следить за тем, чтобы власти РА продолжали действовать в соответствии с этим принципом, даже если цель этого механизма, заключающаяся в том, чтобы поддержать дух конституционных поправок 2015 года, представляется верной», – говорится в заявлении.

По словам содокладчиков, они уже заявляли о том, что политические игроки должны воздержаться от действий и заявлений, которые могут восприниматься, как оказание давления на судебную систему.

«Кроме того, мы призываем все стороны снизить напряженность. Наконец, эта напряженность не должна заслонять необходимость реформ в Армении, будь то те, которые находятся в стадии подготовки или те, которые уже были начаты во многих областях, представляющих интерес для Совета Европы», – отметили содокладчики.

Ранее следователи Специальной следственной службы Армении провели обыск в квартире председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна.

В октябре 2019 года Спецследственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «Узурпация власти» на основании заявления депутата парламента Армении Армана Бабаджаняна, адресованного генпрокурору. По мнению депутата, Товмасян был избран судьей КС с нарушением закона. Позже Следственный комитет Армении получил данные о злоупотреблениях, допущенных Грайром Товмасяном в период работы министром юстиции.

Грайр Товмасян занимал должность министра юстиции Армении с 2010 по 2015 год, а весной 2018 года был избран председателем Конституционного суда Армении.