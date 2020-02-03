Казахские автолюбители обвиняют власти в даче ложных обещаний

PanARMENIAN.Net - Участники митинга автомобилистов в казахском Уральске предъявили доказательства того, что власти ранее давали им лживые обещания. По словам митингующих, казахские власти однозначно заявляли о том, что никаких ограничений для автомобилей из Армении не будет, пишет «Лада».

Владельцы автомобилей, завезенных из Армении, нашли архивное видео новостных сюжетов казахстанских телеканалов, в которых члены правительства уверяют, что никакого ограничения для ввоза автомобилей из стран-членов ЕАЭС вводиться не будет. Это видео они продемонстрировали на встрече с представителями госорганов.

В частности, они продемонстрировали сюжет телеканала «Атамекен Бизнес» от 13 сентября 2019 года, в котором Серик Жамангарин, официальный представитель Казахстана в ЕАЭС, однозначно заявляет, что никакого ограничения для авто из этих стран в Казахстане не будет.

Во втором сюжете телеканала «Евразия» Марат Туякбаев, начальник Комитета административной полиции МВД РК, также однозначно заявляет о том, что никаких ограничений к таким автомобилям предъявляться не будет. Этот сюжет был снят 4 июля 2019 года.

Присутствовавший на встрече с участниками митинга Жанбулат Жаншин, начальник местной полицейской службы департамента полиции ЗКО, после просмотра видео заявил, что речь идет об отсутствии запрета для передвижения таких машин, но есть требования по их регистрации. Однако его тут же уличили в манипулировании понятиями и терминами, так как в сюжете оба спикера об этом не упоминали.

Ранее МВД Казахстана заявило, что армянские и кыргызские автомобили, находящиеся в стране больше года, будут выдворены из страны, призвав зарегистрировать такие авто в Казахстане. Планы правоохранителей вызвали широкий резонанс среди владельцев указанных автомобилей, в крупных городах страны регулярно проходят митинги с требованиями снизить стоимость перерегистрации или иным менее дорогим способом решить вопрос легализации армянских и кыргызских авто в Казахстане.

24 января президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами РК из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До этой даты автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобиля на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иное, не запрещенное законодательством действие.