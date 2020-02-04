Uber начал блокировать водителей и пассажиров в Мексике из-за опасений коронавируса
4 февраля 2020 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Uber заявил, что приостановил действие аккаунтов 240 человек, которые могли недавно иметь контакты с теми, кто, возможно, заражен новым коронавирусом.
Сервис сообщил, что два водителя контактировали с местным пользователем, который может быть заражен коронавирусом, поэтому он временно заблокировал аккаунты пассажиров, которые позднее ездили с этими водителями, пишет «Коммерсантъ».
Министерство здравоохранения Мексики подтвердило, что водитель Uber перевозил пассажира из Лос-Анджелеса с подозрением на коронавирус.
В Мексике пока нет подтвержденных случаев заражения, в девяти случаях, в которых были подозрения на коронавирус, врачи пришли к выводу, что заражения нет.
Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, 4 февраля составило в Китае более 20.4 тысяч. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
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