Uber начал блокировать водителей и пассажиров в Мексике из-за опасений коронавируса

Uber начал блокировать водителей и пассажиров в Мексике из-за опасений коронавируса
4 февраля 2020 - 12:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Uber заявил, что приостановил действие аккаунтов 240 человек, которые могли недавно иметь контакты с теми, кто, возможно, заражен новым коронавирусом.

Сервис сообщил, что два водителя контактировали с местным пользователем, который может быть заражен коронавирусом, поэтому он временно заблокировал аккаунты пассажиров, которые позднее ездили с этими водителями, пишет «Коммерсантъ».

Министерство здравоохранения Мексики подтвердило, что водитель Uber перевозил пассажира из Лос-Анджелеса с подозрением на коронавирус.

В Мексике пока нет подтвержденных случаев заражения, в девяти случаях, в которых были подозрения на коронавирус, врачи пришли к выводу, что заражения нет.

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, 4 февраля составило в Китае более 20.4 тысяч. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
Джефф Безос вновь уступил первое место в рейтинге богатейших людей мира
В ООН отказалась пользоваться WhatsApp
Здание посольства США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Новые правила провоза денег через границу ЕАЭС вступили в силу Физлица должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение наличных, если их общая сумма превышает $100 тысяч
Еще одного гражданина Армении эвакуируют из Китая Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
«Уральские авиалинии» объяснили отказ вывозить граждан Армении из Китая «Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян
ООН: Армения - в топ-20 самых быстрорастущих туристических направлений в мире Армения занимает в рейтинге 12 место с ростом туризма в 14.4% в 2019 году