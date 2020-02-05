«Серебряный призрак» армянского «эксцентричного магната» Гюльбенкяна выставлен на аукцион в Британии
5 февраля 2020 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Автомобиль, сконструированный армянским предпринимателем Нубаром Гюльбенкяном, известным своей эксцентричностью, и изначально отклоненный компанией «Роллс-Ройс», по всей вероятности, будет продан за 30,000 фунтов стерлингов, несмотря на то, что нынешнему хозяину он уже обошелся в 7 раз дороже.
Автомобиль под названием «Серебряный призрак» (Silver Wraith) был сконструирован в 1947 году и принадлежал бизнесмен Нубару Гюльбенкяну (сыну Галуста Гюльбенкяна). Сейчас машина выставлена на продажу, пишет Daily Mail.
Гюльбенкян изначально показал дизайн автомобиля компании Rolls-Royce, однако там его идею отвергли, поэтому он обратился непосредственно к сборщикам автомобилей, компании Hoopers, и поручил им построить спроектированный им автомобиль.
«Серебряный призрак» имеет необычную конструкцию и дизайн, что было пожеланием Гюльбенкяна. Согласно ряду источников, Гюльбенкян-младший спроектировал и изготовил ряд подобных автомобилей класса люкс и имел впечатляющий парк дорогих транспортных средств.
В 1965 году, говоря о своем автомобиле, Гюльбенкян отметил: «Я думаю, что современный автомобиль должен быть обтекаемым, с округлыми линиями и иметь такой вид, словно спроектирован человеком, который никогда не видел конных экипажей и впервые осуществляет конструирование авто вокруг двигателя внутреннего сгорания».
Автомобиль «Серебряный призрак» недавно подвергся значительной реставрации стоимостью около 200,000 фунтов стерлингов.
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