В Китае молодой врач 10 дней боролся с коронавирусом и умер от переутомления
6 февраля 2020 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 28-летний Сун Инцзе работал в местной клинике в провинции Хунань, которая граничит с эпицентром распространения коронавируса — провинцией Хубэй. В задачи Инцзе входила проверка самочувствия людей, проезжавших по дороге. Врач круглыми сутками занимался этим с 25 января, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Mirror.
Утром 3 февраля Инцзе вернулся в общежитие и умер. Его 29-летняя сестра находится в Ухане, который уже две недели закрыт на карантин. Она винит себя за то, что не покинула Ухань перед закрытием города и не поддержала брата в трудное время.
Первые массовые случаи заражения новым коронавирусом были зафиксированы в конце декабря 2019 года. Его появление связывают с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в провинции Хубэй. По последним данным, число инфицированных в Китае превысило 28,000 человек. 563 заболевших скончались. Самая высокая смертность от эпидемии - в центральном китайском городе Ухань, который стал центром распространения заболевания.
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