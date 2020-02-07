Правительство РФ предложило упростить получение иностранцами российского гражданства
7 февраля 2020 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство России предложило упростить процедуру получения гражданства для граждан других государств, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Собеседник издания уточнил, что получить российское гражданство можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Помимо этого было предложено исключить необходимость в подтверждении законных источников дохода. Эти пункты уберут из статьи закона «О гражданстве Российской Федерации».
По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, вопрос о получении гражданства для иностранцев депутаты рассмотрят в весеннюю сессию.
В 2019 году почти 500 тысяч иностранных граждан получили российское гражданство. Большую часть получивших российский паспорт составляют граждане Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Узбекистана и Армении.
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