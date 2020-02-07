В Бали отказали во въезде трем гражданам Армении из-за недавнего визита в Китай
7 февраля 2020 - 17:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Специальное миграционное бюро острова Бали отказало во въезде в страну 17 иностранным гражданам из-за недавних визитов в Китай.
Среди получивших отказ иностранцев оказались трое граждан Армении, пишет The Jakarta Post.
Среди граждан, которым было отказано во въезде в страну, помимо армян, были двое граждан России, один - Румынии, четверо - Бразилии, двое - Марокко, по одному - из Новой Зеландии, Украины и Великобритании, а также двое граждан Китая.
Согласно истории путешествий, эти иностранные граждане были в Китае в течение последних 14 дней.
По данным миграционной службы, «иностранным гражданам было отказано во въезде на территорию Индонезии на основании постановления, согласно которому иностранцам, посетившим Китай в течение последних 14 дней, не разрешается въезжать или путешествовать по территории Индонезии».
В Китае растет число скончавшихся от заболевания легких, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. За последние сутки жертвами инфекции только в провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса, стали еще 69 человек. Таким образом, с начала вспышки в материковом Китае погибли 636 человек.
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