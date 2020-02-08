Пашинян встретится с Меркель в Германии
8 февраля 2020 - 13:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Германию 13 февраля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства Германии.
Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждены двусторонние отношения, экономические вопросы, внешняя политика и политика безопасности.
Пашинян отправится в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.
Первая встреча Никола Пашиняна и Ангелы Меркель состоялась в августе 2018 года, когда Меркель совершила исторический визит в Армению, став первым канцлером Германии, посетившим РА.
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По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
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