Пашинян встретится с Меркель в Германии

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Германию 13 февраля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщается на официальном сайте федерального правительства Германии.

Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждены двусторонние отношения, экономические вопросы, внешняя политика и политика безопасности.

Пашинян отправится в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля.

Первая встреча Никола Пашиняна и Ангелы Меркель состоялась в августе 2018 года, когда Меркель совершила исторический визит в Армению, став первым канцлером Германии, посетившим РА.