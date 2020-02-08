Ларс закрыт: С российской стороны застряли 940 грузовиков

PanARMENIAN.Net - 8 февраля, по положению на 10:55, на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

Как сообщают из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, с российской стороны наблюдается скопление 940 грузовиков, 60 легковых автомобилей, 1 автобуса и 4 микроавтобусов.

На территории Армении перевал Варденяц закрыт для всех видов транспортных средств. Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима.

На автодорогах в Апаране и Цахкаовите в Арагацотнской области Армении, а также трассах Сюникской и Гегаркуникской областей местами образовалась гололедица.

В Ашоцке Ширакской области Армении, Апаране Арагацотнской области Армении наблюдается метель. В городах Апаран, Ташир, Дилижан, а также на участке «Мегру сар» в Сюникской области Армении идет снег.

В связи с погодными условиями водителям, которые отправляются в дорогу, рекомендуется оснастить автомобили зимними шинами.